Liverpool, Londra’da moral buldu

İngiltere Premier Lig’de son 7 maçının 6’sını kaybeden son şampiyon Liverpool, West Ham United deplasmanında 2-0 kazanmayı başardı

Liverpool sonunda güldü

İngiltere Premier Lig’de son şampiyon Liverpool, West Ham United deplasmanında 2-0 kazanarak istediğini aldı.

Ligde bu maça kadar oynadığı 7 karşılaşmanın 6’sından mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2’de Cody Gakpo kaydetti.

Liverpool 13 haftada 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 21 puana yükseldi.

3 maç aradan sonra kaybeden West Ham United ise 11 puanda kaldı.

22 Ocak 2026’da UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye konuk olacak Aston Villa ise Wolverhampton’ı 67. dakikada Boubacar Kamara’nın golüyle 1-0 yenerek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı.

Manchester United, Altay Bayındır’ın yedek oturduğu maçta 1-0 geriye düştüğü Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazanmayı bildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun 90 dakika formasını giydiği Brighton da Nottingham Forest deplasmanında 2-1 galip geldi.

Lider Arsenal ise Chelsea deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

