Ped Satışı Yasak mı? Bakanlıktan Açıklama

Tam kapanma sürecinde bazı marketlerin kadın pedi satışını durdurmasının ardından İçişleri Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik’in haberine göre, Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, “Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir” dedi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, “Öyle bir yasak yok” ifadesini kullandı.