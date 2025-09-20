Fenerbahçe’de tarihi kongre: Olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Fenerbahçe’nin merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulu, yoğun katılım eşliğinde Chobani Stadı’nda start aldı. Kongre, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Pekin, kürsüde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’nin yıllardır hem sahada hem de kulislerde mücadele ettiğini vurgulayarak, “Bugün buradayız çünkü bu kulüp asla teslim olmaz” ifadelerini kullandı.

“Kulübün kaderine yön veriyoruz”

Pekin, delegelere seslenirken, alınacak kararların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkileyeceğini söyledi. “Bizim omuzlarımızda 118 yıllık bir onurun yükü var” diyen Pekin, seçim gününü bir kırılma noktası olarak nitelendirdi: “Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değil, Fenerbahçe’nin iradesini göstereceği bir gündür.”

“Kazanan her zaman Fenerbahçe olacak”

Farklı adayların yarıştığını ancak kulübün ortak paydasının değişmediğini belirten Pekin, birlik mesajı verdi. “Renklerimiz bir, davamız aynı” sözleriyle tribünlerden alkış alan Pekin, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda “bir milletin dik duruşunun sembolü” olduğunu vurguladı.

Mosturoğlu divan başkanlığına seçildi

Genel kurulun açılışının ardından yapılan oylamada kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu getirildi. Mosturoğlu, üyelerin güvenine teşekkür ederek gündemi oylara sundu. Gündem, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde neler var?

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları okunacak. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibrası oylanacak. Ayrıca, 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan bütçe de genel kurulun onayına sunulacak.

