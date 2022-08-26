Dünya dördüncüsü İspanya’dan Carlos Alcaraz ve dünya beşincisi olan Yunanistan’dan Stefanos Tsitsipas da dahil olmak üzere,tenisçiler ilk Grand Slam şampiyonluğunun peşinde olacak.

Özellikle 2021 ABD Açık tek erkekler şampiyonu Daniil Sergeyeviç Medvedev için bu yıl oldukça zorlu geçecek.

Son şampiyon Avustralya Açık’ta ikinci oldu, Şubat ayında ilk kez dünya 1 numarasına yükseldi ve Los Cabos Açık’ta tek bir şampiyonluk kazandı.

26 yaşındaki oyuncu açılış maçında Amerikalı Stefan Kozlov ile karşılaşıyor. 24 yaşındaki Kozlov, yaklaşık on yıl önce ATP turuna katıldı, ancak Grand Slam’deki ilk çıkışını bu yılki Avustralya Açık’ta joker olarak yaptı; turnuvanın ikinci turunda İtalya’nın büyük sunucusu Matteo Berrettini’ye yenildi.

Medvedev’in art arda ikinci bir şampiyonluk kazanma yolu özellikle zorlu olabilir.

19 yaşındaki, 2022 NCAA Division I şampiyonu Amerikalı Ben Shelton , kısa süre önce Cincinnati’de bu ayın Batı ve Güney Açık’ın ikinci turunda Norveç’in beşinci seribaşı Casper Ruud’unu alt etti. Medvedev ve Shelton 3. Tur’da karşılaşabilirler, ancak bu Shelton’ın bir elemeyi ve ardından 31 numara Nikoloz Basilashvili’yi geçip geçmemesine bağlı .

İlk çeyrekte göz önünde bulundurulması gereken diğer üç büyük isim: 2022’de en iyi sonuçlarından bazılarını elde eden, turnuvanın 23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios . Bu yıl Wimbledon’da tekler finaline ulaştı, çift erkeklerde kazandı. Avustralya Açık’ta şampiyonluk, Kanada Ulusal Bankası Açık’ta Medvedev’i mağlup etti. Dördüncü tur için heyecan verici bir Kyrgios-Medvedev rövanşı olabilir, ancak Kyrgios 1. Turda Aussie Thanasi Kokkinakis’te sert bir sınavla karşı karşıya .

İspanya’nın yeniden dirilen veteran Pablo Carreno Busta , sonunda Kanada Masters turnuvasını kazandı, derinlere dalabildi; o ve Kanada’dan Felix Auger-Aliassime – ilk çeyreğin ilk çeyreği 6 numarada ikinci sırada yer alıyor – üçüncü tura yükselirse, kazanan potansiyel olarak dördüncü turda Medvedev ile karşılaşacak.

Dördüncü seribaşı Tsitsipas ikinci çeyreğe liderlik ediyor

Yunanistan’dan Tsitsipas, henüz Grand Slam şampiyonluğu kazanmamış turdaki en iyi oyuncu olabilir. Bu yılın Avustralya Açık yarı finalisti ve Monte Carlo Masters şampiyonu, açılışında henüz ismi açıklanmayan bir eleme ile karşılaşacak, ancak turnuvanın ilerleyen bölümlerinde 30 numaralı seribaşı Maxime Cressy dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin en başarılı aktif oyuncularından bazılarıyla karşılaşabilir.

Çim saha uzmanı İtalyan Matteo Berrettini , ilk turda Bolivyalı Hugo Dellien ile karşılaşacak.

Beşinci seribaşı Norveçli Casper Ruud , 1. Turda Büyük Britanya’dan Kyle Edmund ile karşılaşacak ve 29. seribaşı Tommy Paul (3. Tur) ve Fritz (4. Tur) ‘da arka arkaya Amerikalılarla karşılaşabilir .

Hurkacz, Alcaraz üçüncü çeyrekte izlenecek olanlar

Sekizinci seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz , açılış maçında Almanya’nın seribaşı olmayan Oscar Otte’sine karşı yarışacak . Otte, bu yıl teklerde 36 numara ile kariyerinin en iyi sıralamasına ulaştı. 17 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov , 1. Turda Amerikalı Steve Johnson ile karşılaşacak ve ileride zorlu İtalyan tohumlar Jannik Sinner (No.11, Round 3) veya Lorenzo Musetti (No.26, Round 4) ile karşılaşabilir.

Yükselen yıldız ve hayranların favorisi 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz , henüz 19 yaşında ve hem Miami hem de Madrid’de 2022 Masters 1000 kazananı, 1. Turda Arjantinli Sebastian Baez ile karşılaşacak.

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