İran-İsrail! Kim kimi vuracak?

İran: İsrail yok olacak

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun uçağı Zion, İsrail’den ayrıldı. Bakım onarım için farklı bir yere gittiği duyuruldu lakin en son batıya gittiğimde Yunanistan’a inmiş ve İran saldırıya uğramıştı.

Bu uçak İsrail’in dünya çapındaki tüm birimlerine emir veren ve nükleer saldırı talimatı yollayabilen bir kıyamet günü uçağı.

İran saldırıya uğrayacaksa bu ikincil saldırı sistemi ve Netanyahu bir başka ülkede genellikle bulunacak.

Kıbrıs ve Yunanistan’a da bu yüzden çok fazla hava savunma, jet ve özel kuvvetler ekipleri yollandı.

Reuters’ın haberine göre ABD Ortadoğu’daki üslerindeki personel ailelerini ve ikincil personeli tahliye etmeye başladı.

ABD ve İsrail saldırıya doğru ilerliyor ve karşı saldırıdan korunma tedbirleri de başlıyor.

Rusya’nın İran’a yakın zamanda hava yolu dışında bir yöntemle 4 ile 6 S-300 hava savunma bataryası ile Starlink Katili Tobol ve Kalina elektronik harp sistemleri hibe ettiği söyleniyor.

İran, ABD’nin saldırı başlatması hâlinde bölgedeki ABD askerî üslerini meşru hedef olarak vuracağını bildirdi.

Tahran bu ikazı Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçilerine tebliğ etti.

ABD Silahlı Kuvvetleri’nin personelinin bir kısmına çarşamba akşamına kadar Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nü terk etmeleri yönünde talimat verdiğini bildiriyor.

Bölgedeki en büyük ABD askerî üssü El Udeyd aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) karargâhına ev sahipliği yapıyor.

