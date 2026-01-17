Donald Trump, Avrupa’ya kılıcı çekti

Donald Trump çok sert konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’da ortak olduğu Avrupa ülkelerine rest çekti.

Trump, işgal etmeyi kafasına koyduğu Grönland konusunda Danimarka’ya destek veren Avrupa ülkelerine ek vergi kararı aldı.

ABD Başkanı şunları söyledi:

Danimarka ve Avrupa Birliği’ni yıllarca bedavaya destekledik. Artık bitti.

Grönland bize lâzım. Grönland’e asker yollayan ülkeler tehlikeli bir oyun oynuyor.

Asker yollayan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya 1 Şubat’tan geçerli yüzde 10 vergi koyuyorum.

Böylece Trump, Grönland planını desteklemeyen ülkelere yüzde 10 ek vergi getirdi.

Ek vergi oranı 1 Haziran’da yüzde 25’e yükseltilecek.

Bu arada Grönland’da siyasiler ve halk ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev’in Avrupa’ya yaptığı Grönland çağrısı ise çok dikkat çekti:

“Avrupa, babasını (Trump) kışkırtmamalı”

Trump tarafından vergi getirilen ülkeler:

• Danimarka

• Norveç

• İsveç

• Fransa

• Almanya

• Birleşik Krallık

• Hollanda

• Finlandiya

Trump ek vergiyi böyle duyurdu – Video