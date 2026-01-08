Ali Hamaney’e Maduro formulü

Ali Hamaney, Moskova’ya kaçabilir

ABD, İran’a geniş kapsamlı hava saldırılarına hazırlanıyor. B-52 ve B-1 stratejik bombardıman uçakları Ortadoğu’ya yığılıyor. İsrail Hava Kuvvetleri de operasyona dahil olacak.

ABD’nin İran’daki gösterilerin bu şekilde devam etmesi durumunda 24-72 saat arasında saldırıyı başlatması bekleniyor.

İran’da protestoların ardından iyice köşeye sıkışan ruhani lider Ali Hamaney, Rusya‘nın başkenti Moskova’ya kaçmaya hazırlanıyor.

Elini çabuk tutmak isteyen ABD, Ali Hamaney’i yakalamayı hedeflerken operasyonda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçıran Delta Force ekibi kullanılacak.

Elit birlik olan Delta Force ekibinin, ABD’nin sevk ettiği askeri uçaklarla gizlice Ortadoğu’ya gönderildiği belirtiliyor.

Delta Force’un İngiltere’ye konuşlandırılan çok sayıda askeri uçak ve helikopterle Ali Hamaney’e operasyon yapması bekleniyor.

Delta Force ekibinin Irak, Suriye ya da Ürdün’de olduğu öne sürülüyor. Bu üç bölgede ABD ve İngiliz savaş uçaklarının görülmesi iddiaları güçlendiriyor.

ABD istihbarat uçakları İran sahillerinde cirit atarken başkan Donald Trump geçen hafta, “Eğer İran’da sivilleri öldürmeye devam ederseniz, size operasyon yaparız” demişti.

İran’da halkın ekonomik çöküş ve yolsuzluk için yaptığı protesto gösterilerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti.

İran’da ruhani lider Ali Hamaney’in ekonomik sorunları kabul edip halka hak verdiğini söylemesine karşın 28 Aralık’tan bu yana 31 kentin 28’inde toplam 350 gösteri düzenlenirken bin 200 kişi gözaltına alındı.

İran para birimi bir yılda yüzde 80 değer kaybederken 1.4 milyon İran Riyali 1 dolara tekabül ediyor.

Gıda enflasyonu yüzde 70 artarken rejimin petrol fiyatlarına zam yapması halkın sabrının taşmasına neden oldu.

İran ruhani lideri Ali Hamaney’in 23 yakın kurmayı, aile bireyleri ve çok miktarda nakit parayla Moskova’ya kaçma hazırlığı, uluslararası istihbarat örgütleri tarafından rapor edildi.

İsrail ve ABD son yıllarda ilk kez bu kadar zayıf yakaladığı İran’da rejim değişikliğini en kısa sürede gerçekleştirmekte kararlı.

Bu arada İran Yargı Erki Başkanı Muhseni-Ejei protestocuları tehdit etti: Bu sefer durum farklı. Bu sefer artık bahane kalmadı. Bu sefer durum 2019 veya 2022’deki bazı vakalardan farklı. Düşman resmen desteğini açıkladı. Halkımıza ve ailelerine söylüyorum ki, bu sefer kimse kurtulamayacak. Merhamet, aldatılanlar içindir, ama artık düşmanın planı apaçık ortadadır.

