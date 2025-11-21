Okan Buruk: Hedef Avrupa şampiyonluğu

Okan Buruk: Avrupa’daki başarıları yukarı çekmeliyiz

Son üç sezondur şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig’de milli araya Fenerbahçe’nin 1 puan önünde giren ve yarın kendi evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube kanalına konuştu:

Okan Buruk şu açıklamalarda bulundu:

“Mayıstan beri şampiyon olmuyoruz. İnşallah mayısta tekrar şampiyon oluruz.”

“Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmiyor. Hep ileri gidiyoruz. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir. Onlara uyarsınız ve yaşarsınız. Bu anlamda takım tutmak ayrı bir şey ama Galatasaraylı olmak çok farklı bir şey. Avrupa’da yakalayacağımız başarıları daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Galatasaray’ın Avrupa’nın en büyüklerinden biri olmasını hayal ediyoruz.”

“Oyuncuların performans ve psikolojik olarak en hazır oldukları yer Şampiyonlar Ligi. Bunu net görüyoruz. Bir de öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu bazen yakalayamıyorlar. Eksisi de bu.”

“Avrupa Kupası’nın kazanmayı hayal ediyoruz. Futbolcu olarak yaşadım, teknik adam olarak da inşallah.”