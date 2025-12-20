Fenerbahçe’ye Trabzonspor şoku!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son şampiyon Fenerbahçe Beko, Trabzonspor deplasmanında darmadağın oldu
Fenerbahçe ikinci çeyrekte bitti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son şampiyon Fenerbahçe Beko, Trabzonspor deplasmanında fark yedi
İlk çeyreği Fenerbahçe Beko deplasmanda 29-25 önde tamamladı.
Ev sahibi devreye 53-45 üstün girdi.
Bordo-mavililer, üçüncü periyodda adeta şov yaparak farkı iyice açtı ve 30 dakikayı 75-56 avantajla bitirdi.
Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor karşılaşmadan 99-73 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 12. haftada 2., 84 gün sonra ilk yenilgisini alırken Trabzonspor, 7. galibiyetini elde etti.
99-73
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO
SALON: Hayri Gür Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
1. PERİYOT: 25-29
2. PERİYOT: 28-16 (53-45)
3. PERİYOT: 22-11 (75-56)
4. PERİYOT: 24-17
5 FAULLE ÇIKAN: Tony Taylor (36.14)
TRABZONSPOR: Marcquise Reed 36, Berk Demir 5, Tony Taylor 10, Royce Hamm Jr. 9, Akwasi Yeboah 13, Angel Delgado 13, Tres Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 4, Ege Arar 4
FENERBAHÇE BEKO: Devon Hall 7, Arturs Zagars 11, Khem Birch 4, Nicolo Melli 4, Faruk Biberovic 3, Tarık Biberovic 5, Metecan Birsen 12, Melih Mahmutoğlu 12, Wade Baldwin 9, Bonzie Colson 4, Armando Bacot 2