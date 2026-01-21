Trabzonspor’un 50 milyon Euro’luk elması: Christ Oulai

Trabzonspor’dan transferde tam isabet

Trabzonspor bu sezon Trendyol Süper Lig’de transferlerinden aldığı verimle dikkat çekiyor.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke’nin eleştirilere rağmen Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, son 6 maçta 8 gol kaydederek adeta küllerinden doğdu.

Bu arada bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk’ten geçen yıl 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Danylo Sikan’ı ise bugün Belçika’nın Anderlecht kulübüne, 4 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus, sonraki satıştaki kârdan yüzde 20 pay karşılığında sattı.

Karadeniz Fırtınası’nın transferde bulduğu elmas ise Christ Oulai.

Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Fransa’nın Bastia takımından 4 taksitte ödenmek şartıyla 5.5 milyon Euro’ya transfer etmişti.

Genç yetenek, bordo-mavililerde, 11 maçta 2 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, sezon başında kaleci Uğurcan Çakır için 36 milyon Euro ödediği Trabzonspor’dan Fildişi Sahilli oyuncunun yüzde 50’si için 15 milyon Euro artı Ahmed Kutucu’yu teklif etti.

Karadeniz Fırtınası ise bu teklifi geri çevirirken oyuncu için rakamı belirledi: 50 milyon Euro.

Bu arada İngiltere Premier Ligi’nden bir büyük takımın, Oulai için yüksek bir bonservis bedeli önerdiği belirtildi.

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, Oulai ile ilgili olarak “Bastia’da parladıktan sonra Trabzon’a transfer olan genç Christ Oulai, Afrika Kupası’nda maçın adamı ödülünü aldı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun adını aklınızda iyi tutun; onu çok parlak bir gelecek bekliyor” yorumunu yaptı.

Oulai, Trabzonspor’u çok sevdi – Video