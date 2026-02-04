Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor

Fenerbahçe Beko’dan ilk yarıda 53 sayı
EuroLeague son şampiyon ve lider Fenerbahçe Beko, İspanya’da Barcelona’ya konuk oldu.
Temsilcimiz ilk çeyreği 29-14 önde kapattı.
İkinci yarıda Katalan ekibinin yetişmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, devreye de 53-41 üstün girdi.
Mücadelenin üçüncü periyodunda Kanarya 73-56 ile üstünlüğünü korurken maçın son bölümünde Barcelona farkı üçe indirdi.
Sarı-lacivertliler, 82-78 ile kazanan taraf oldu.
Fenerbahçe, 25 maçta 18. galibiyetini aldığı EuroLeague’de bir sonraki 5 Şubat’ta deplasmanda Paris Basketball ile oynayacak.
78-82
BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO
SALON: Palau Blaugrana
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
1. PERİYOT: 14-29
2. PERİYOT: 27-24 (41-53)
3. PERİYOT: 15-20 (56-73)
4. PERİYOT: 22-9
BARCELONA: Kevin Punter 24, Myles Cale 5, Miles Norris, Jan Vesely 10, Dario Brizuela 11, Tomas Satoransky 8, Willy Hernangomez, Nicolas Laprovittola 3, Will Clyburn 4, Tornike Shengelia 3, Joel Parra 10
FENERBAHÇE: Wade Baldwin 16, Nicolo Melli 7, Talen Horton Tucker 8, Brandon Boston, Nando De Colo 6, Tarık Biberovic 19, Onuralp Bitim 2, Mikael Jantunen 7, Devon Hall 7, Bonzie Colson 2, Khem Birch 8
