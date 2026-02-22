Fenerbahçe Beko kupayı aldı!

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getiren mücadelede kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu. Maçın kontrolünü ikinci yarıda eline alan Fenerbahçe Beko, parkeden 91-74 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.

Maçın kırılma anı üçüncü çeyrek

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 24-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko ise soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte tempo yükseldi. Sarı-lacivertliler bir ara farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş farkı 4 sayıya indirse de Fenerbahçe Beko periyodu 70-56 önde tamamladı. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 91-74 kazanarak kupaya uzandı.

Son 4 finalde üstünlük Fenerbahçe Beko’da

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını da kazandı. Geçen sezondan bu yana iki Türkiye Kupası finali, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarında rakibine üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası’nı üst üste 3., toplamda ise 10. kez kazandı. 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025’in ardından 2026’da da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Jasikevicius 19. kupasını kazandı

Başantrenör Sarunas Jasikevicius kariyerindeki 19. şampiyonluğunu elde etti. Litvanyalı çalıştırıcı, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5’inde kupaya uzanmayı başardı.

MVP Tarık Biberovic

Türkiye Kupası’nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü Tarık Biberovic’e verildi. Milli basketbolcu finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta başrol oynadı.

Kupayı Melih Mahmutoğlu kaldırdı

Finalin ardından düzenlenen törende Beşiktaş’a ikincilik şildi verildi. Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu’na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Mahmutoğlu kupayı takım arkadaşı Tarık Biberovic’e bıraktı. Sarı-lacivertliler şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

