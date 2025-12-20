Fenerbahçe’den Eyüp’te şov

Fenerbahçe ilk yarıda fişi çekti

Trendyol Süper Lig’de bu sezonun tek namağlup takımı Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3-0 galip geldi.

Haftaya lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ilk golü 27. dakikada buldu.

Soldan Levent Mercan’ın ortaya çıkardığı topu Anderson Talisca köşeye vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

34’te fark ikiye çıktı. Yaklaşık 6 pasla rakip ceza sahasına gelen sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca’nın geriye pasında Marco Asensio köşeden topu filelerle buluşturdu: 2-0

75’te Marco Asensio’nun pasında rakibinden nefis sıyrılan Jhon Duran skoru 3-0 yaptı.

17. haftada 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 39 puana ulaşırken Eyüpspor 13 puanda kaldı.

0-3

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek, Ferhan Kestanlıoğlu (VAR)

GOLLER: Anderson Talisca (Dk. 27), Marco Asensio (Dk. 34), Jhon Duran (Dk. 75)

SARI KARTLAR: Emir Ortakaya, Taşkın İlter / Domenico Tedesco (T.D.), Mert Müldür

EYÜPSPOR: Monteiro – Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic – Stepanenko (Dk. 86 Taşkın İlter), Kerem Demirbay (Dk. 86 Baran Ali) – Draguş (Dk. 86 Christ Sadia), Yalçın Kayan (Dk. 66 Ampem), Thiam – Umut Bozok

FENERBAHÇE: Ederson – Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent – İsmail Yüksek (Dk. 82 Sebastian Szymanski), Fred (Dk. 88 Haydar Karataş) – Asensio (Dk. 88 Bartuğ Elmaz), Talisca (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Yiğit Efe Demir)- Jhon Duran

Bu arada uyuşturucu operasyonu kapsamında adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor maçının ikinci yarısında stattaki yerini aldı.

Fenerbahçe resmi hesabından şu açıklamayı yayınladı:

Kamuoyuna Duyuru! Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.