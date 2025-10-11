Güllü’nün ölümünde yeni gelişme

Güllü’nün ölümünde sır perdesi sürüyor

26 Eylül gecesi Yalova, Çınarcık’ta yaşadığı evin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili ilginç bilgiler yaşanıyor. YouTube’de ilginç olayları araştıran ve Güllü‘nün ilkokul arkadaşı olan Pınar BK yeni bilgiler verdi. Pınar BK, dosyanın Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini ve dosyaya da kısıtlama getirildiğini duyurdu. Ayrıca Güllü’nün evinde buzdolabının arkasında eski menajeri Çiğdem Emir’in evine açılan bir kapı bulunduğu da iddialar arasında. Bu arada Güllü’nün iki telefonunun da polis tarafından inceleme altında olduğu da bildirildi. Güllü’nün son olarak taktırdığı kapıda da hem ses hem kamera sistemi olduğu da öğrenildi. Pınar BK, evde Güllü’nün ölümünün ardından çamaşır suyuyla temizlik yapıldığını da öne sürdü. Sulh Ceza’ya dosyanın devredilme nedenleri ise otopsi yapılması, mezarın açılması, delil toplama için mahkeme izni veya tutuklama, adli kontrol, el koyma.