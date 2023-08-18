İmamoğlu: Mehmet Şimşek Onay Verdi

Ekrem İmamoğlu Mehmet Şimşek’i ziyaret etmiş, ziyaret sürpriz olarak yorumlanmıştı. Ziyaretin sonucu ise bugün ortaya çıktı. İmamoğlu Mehmet Şimşek’in dış kredilere onay verdiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in onay verdiğini açıkladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şimşek’e teşekkür eden İmamoğlu şunları kaydetti:

İstanbul’un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkürler” diyen İmamoğlu, yapılacak işleri şöyle sıraladı:

• M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı

• M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

• M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı

Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etmişti. İmamoğlu, ziyaretlerde İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu, “İstanbul ve Türkiye’nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul’la mühürlü kabul ediyorum. İstanbul’a hizmet dünyaya hizmettir. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağına söz verdim. İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum.” demişti.

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