Konya’da kadın cinayeti!
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Elif Ceren Arslan isimli kadın çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü.
Konya’da Elif Ceren Arslan isimli kadın, bugün öğle saatlerinde çalıştığı masaj salonunda vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak E.D. isimli erkek gözaltına alındı.
30 yaşındaki Elif Ceren Arslan çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Alınan bilgilere göre olay Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan iş yerine girdi.
Elif Ceren Arslan’ın aynı zamanda çalıştığı salonda kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri iş yerinde Arslan’ın bıçaklanarak öldürülmüş cansız bedenini buldu.
Arslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, E.D. adlı erkeği yakalayıp gözaltına aldı.
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