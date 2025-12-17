Rezan Epözdemir’de ilk karar çıktı

Rezan Epözdemir’in tutukluluğuna devam

Avukat Rezan Epözdemir’in savcıya rüşvet verdiği iddiasıyla açılan davada eski savcının da sanık olarak yargılanması nedeniyle dosyalar Yargıtay’da birleşmişti.

Ankara’da Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görülen ilk duruşmada Rezan Epözdemir ve sanık eski savcı hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından duruşma savcısı Rezan Epözdemir’in tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararda hakim Rezan Epözdemir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eski savcı Cengiz Çallı’nın da tutuklanmasına hükmedildi.

Bu arada gazeteci Zihni Çakır: “Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde rüşvet suçlamasıyla duruşması devam eden tutuklu sanık Avukat Rezan Epözdemir’in Marmara Üniversitesi’ne sunduğu ve kabul edilerek “Dr” titrini aldığı Doktora Tezi’nde intihal yaptığı gerekçesiyle Doktorasının iptali için belgelerle birlikte yarın YÖK’e başvurumu yapacağım!” açıklamasında bulundu.