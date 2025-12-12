Güllü’de kritik itiraf

Güllü’nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti!

Güllü‘nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu‘nun “cinayeti” itiraf ettiğini öne sürdü.

Şarkıcı Güllü, Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasındaki penceresinden düşerek öldü. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında, banyodan çıktıktan sonra terasa yöneldiği ve kısa bir süre sonra düşme seslerinin duyulduğu aktarılmıştı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında orada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece’de yakalanmıştı.

İddialara göre Sultan Nur Ulu‘nun “cinayeti” itiraf ettiği öne sürüldü.

Bugün TV’de konuşan Güllü’nün yakın arkadaşı ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in süt annesi Çiğdem Turan,

“Tuğyan’ın süt annesiydim. Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu.

Güllü, vefat etmeden 3-4 gün önce bana ‘Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek’ dedi.

Bu arada Güllü’nün ölümünden 29 kişinin sorumlu olduğu belirtiliyor.