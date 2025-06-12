Fransa’da 14 yaşındaki öğrenci, öğretmeni öldürdü

Fransa, bir ortaokul öğrencisinin okulda görevli bir öğretmeni öldürmesi tüm ülkeyi sarstı. Dijon Savcılığı, 14 yaşındaki şüpheli hakkında cinayet ve kasten şiddet suçlamasıyla yargılama talebinde bulundu. Savcılık ayrıca zanlının tutuklu yargılanmasını istedi.

Fransa’da korkunç olay

Olay, salı günü Nogent kasabasındaki bir okulda meydana geldi. İddialara göre 14 yaşındaki öğrenci, okulda çanta araması sırasında 31 yaşındaki öğretmeni bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan öğrenci, sorgusunda suçunu kabul ettiğini söyledi.

“Pişmanlık göstermedi, saldıracak birini arıyordu”

Savcılık, şüpheli gencin ifadesinde herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini açıkladı. Soruşturma sırasında “şiddet içerikli video oyunlarına düşkünlüğüyle” dikkat çeken zanlının, okulda yetişkin bir görevliye saldırmak amacıyla hareket ettiğini söylediği kaydedildi. Gencin, sevgilisini öptüğü gerekçesiyle uyarıldığı için öğretmenlerden birini hedef aldığı belirtildi.

Azami ceza 20 yıl

Fransız yasalarına göre, reşit olmayan sanıklar ömür boyu hapis cezası yerine en fazla 20 yıla kadar hapisle yargılanabiliyor. Olayın ardından ülkede gençler arasında artan bıçaklı şiddet olaylarına karşı yeni önlemler alınması yönünde çağrılar yükseldi.

Fransa genelinde saygı duruşu yapılacak

Hayatını kaybeden öğretmen anısına Fransa genelindeki tüm okullarda bugün öğle saatlerinde bir dakikalık saygı duruşu düzenlenecek. Eğitim çevreleri ve kamuoyunda olay büyük üzüntüyle karşılandı.