Otoyolda otobüs, otomobili gişede ezdi
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
Otobüs katliama yol açtı
İstanbul‘da Kuzey Marmara Otoyolu‘nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin gişede sıkışması nedeniyle 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun Kınalı Gişeleri’nde, korkunç bir kaza yaşandı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.