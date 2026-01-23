TürkiyeEn Son HaberlerVideo

Otoyolda otobüs, otomobili gişede ezdi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Otobüs katliama yol açtı

İstanbul‘da Kuzey Marmara Otoyolu‘nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin gişede sıkışması nedeniyle 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri’nde, korkunç bir kaza yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Araçta sıkışan iki kişi hayatını kaybetti – Video

