Otoyolda otobüs, otomobili gişede ezdi

Otobüs katliama yol açtı

İstanbul‘da Kuzey Marmara Otoyolu‘nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin gişede sıkışması nedeniyle 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri’nde, korkunç bir kaza yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Araçta sıkışan iki kişi hayatını kaybetti – Video