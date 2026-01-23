TÜRSAB’dan yeşil pasaport çağrısı

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi gündemdeki yerini korurken, turizm sektöründen dikkat çeken bir talep geldi. TÜRSAB, seyahat acentalarına yeşil pasaport hakkı tanınması için açık çağrıda bulundu. Birlik, vize randevusu bekleme süreleri ve vize süreçlerinde yaşanan sorunların, acentaların yurt dışı temaslarını zorlaştırdığını ve sektörün işleyişini doğrudan etkilediğini ifade etti.

TÜRSAB’ın açıklaması şöyle:

“TÜRSAB olarak, ülkemizin turizm gelirlerinin artırılmasında ve uluslararası alanda güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasında kilit rol üstlenen seyahat acentalarına yeşil pasaport hakkı tanınması için açık çağrıda bulunuyoruz.

Bugün ülkemizde; avukatlardan ihracatçılara kadar pek çok meslek grubunun yararlandığı yeşil pasaport hakkı için, son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerini kapsayan bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Ancak yeşil pasaport uygulamasına en fazla ihtiyaç duyan meslek gruplarından birinin, her yıl milyonlarca turisti ülkemize getiren ve Türkiye’nin tanıtımını sahada ve uluslararası platformlarda fiilen yürüten seyahat acentaları olduğu açıktır.

Seyahat acentaları; tur operatörleriyle yapılan görüşmelerden destinasyon tanıtımlarına, uluslararası fuarlardan iş geliştirme toplantılarına kadar pek çok alanda ülkemizi temsil etmektedir. Turizm sektörü yalnızca döviz girdisiyle değil; yarattığı istihdam ve 50’den fazla sektörü harekete geçiren yapısıyla ülke ekonomisinin en stratejik alanlarından biridir. Bu yapının temel taşlarından biri olan seyahat acentalarının uluslararası hareket kabiliyetinin artırılması, Türkiye turizminin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır.

İşi yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonu olan, özgürce seyahat edemez ise işini yapamayacak olan bir iş kolunun diğer bütün mesleklerden daha çok yeşil pasaporta ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle TÜRSAB olarak, seyahat acentalarına belirli kriterler çerçevesinde yeşil pasaport hakkı tanınmasının hem sektörün ihtiyaçları hem de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından yerinde ve gerekli bir düzenleme olduğuna inanıyoruz.

Bu konuda, kendisi de seyahat acentalığı mesleğinden gelen Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’nın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımların atılmasını saygıyla talep ediyoruz.”

Meclis gündemindeki teklif

TBMM’ye sunulan kanun teklifi, 15 yılı aşan fiili çalışma süresi bulunan ve meslek odasına kayıtlı mimar ile mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Teklifin 13 Ekim 2025’te TBMM Başkanlığı’na sunulduğu ve İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi beklediği bilgisi paylaşıldı.

Hürser Tekinoktay’dan açıklama

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vize randevusu ve ret süreçlerine dikkat çekmiş, benzer uygulamanın turizm acentası sahiplerine de tanınması gerektiğini savunmuştu. Tekinoktay paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın @MehmetNuriErsoy meslektaşlarımız iş görüşmesi yapmak işin aylarca vize randevusu bekliyor. Bazıları haksız vize reddi bile yiyor. Aynı uygulama meslekte 15 yılı vb dolduran ve @tursaborgtr dünya kadar para ödeyen Turizm Acente sahipleri için de uygulanmalıdır. @tc_cimer”

