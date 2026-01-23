Trabzonspor evinde kazanmayı bildi
Trendyol Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Trabzonspor, kendi sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor’da Onuachu boş geçmedi
Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısına deplasmanda 2-1’lik Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor kendi sahasında Kasımpaşa’yı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.
51. dakikada Paul Onuachu’nun, Ouali’nin derin pasında savunmada Becao’dan nefis sıyrılıp vuruşunda top direğin dibine çarpıp ağlara gitti: 1-0
61’de İrfan Can Kahveci’nin derinleme pasında Foussani Diabate uzak köşeye şutuyla skora dengeyi getirdi: 1-1
Karşılaşmanın 84. dakikasında Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme’nin asistinde durumu 2-1 yaptı.
90’da konuk ekipte Kerem Demirbay, art arda iki sarı kartla oyundan atıldı.
2-1
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Uğur Sarı, Alper Çetin (VAR)
GOLLER: Paul Onuachu (Dk. 51) / Fousseni Diabate (Dk. 61)
SARI KARTLAR: Paul Onuachu, Christ Oulai
KIRMIZI KART: Kerem Demirbay (Dk. 90)
TRABZONSPOR: Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik – Oulai, Folcarelli – Zubkov (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Ernest Muçi (Dk. 90 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 46 Paul Onuachu) – Felipe Augusto (Dk. 78 Anthony Nwakaeme)
KASIMPAŞA: Gianniotis – Winck, Becao (Dk. 80 Adem Arous), Opoku, Owusu – Kerem Demirbay – Mamadou Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Ben Ouanes, Diabate – Kubilay (Dk. 55 Habib Gueye)