İstanbul resmen donacak

İstanbul’da sıcaklıklar eksiye düşüyor

Soğuk hava dalgası günlerce sürecek, Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için uyarı: Kar yağacak mı?

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’da yeni bir soğuk hava dalgası için uyardı. Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren 3–5°C düşmesi bekleniyor.

Mega kentte yarından itibaren hissedilen sıcaklığın -8 ila -10 arasında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan şunları söyledi:

“Kentte yağışımız yağmur olacak. Bazen karla karışık yağmur olabilir. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak yerlerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul’un tamamı kar olmayacak.”

Prof. Dr. Orhan Şen ise, “Pazar ve pazartesi kentte karla karışık yağmur kesinleşti. Çamlıca, Aydos, Şile yolu ve yükseklerinde kar görülebilir” uyarısını yaptı.

AKOM, mega kent için 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

X’te meteoroloji yorumları yapan SnowMann ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Son çıktılarla beraber yağışımız Marmara adına iyice arttı. Ancak soğuğumuz zayıf bu sebeple alçaklarda büyük hüsran olacak.

Pazar günü özellikle İstanbul’un batı tarafı; Binkılıç hattı ve çevresinde Kar yoğun olacak, çok güzel birikim görüntüleri gelecek.

Avrupa yakasının iç kesimlerinde +150 rakım üzerinde yer yer kaliteli beyaz örtü birikimi de görebiliriz.

Pazar gündüz kentin alçakları yağmur alacak. Doğu Marmara’da aynı şekilde.

Pazar gecesi soğuğun en kaliteli olduğu zaman dilimi. Bu saatlerde gelecek ısrarcı bantlar merkezlerde dahi zayıf bir Kar geçişi sağlayabilir, lokal olarak beyazlama da yapabilecek.

Kocaeli ve Sakarya hattında pazar gecesi merkezler hafifte olsa beyazlık alabilir, soğuk çekirdeğe bir tık daha yakın olmasından kaynaklı.

Genel hatlarıyla; İstanbul’un Batısı ve yükseklerinde Trakya hattına yakınları Kaliteli kar alacak. Anadolu yakasının yükseklerinde iç kesimlerinde tatmin edici kar olabilir.

Kocaeli ve Sakarya’nın yükseklerinde rakıma bağlı olarak 15-20 cm bandında kar olacak.

Alçak kesimlerde ağırlıklı yağmur rakımın yettiği ve iyi bant yakalayan yerlerde Kartopu oynatacak bir sistem.

Genel olarak 150 rakım altına bu soğuma yetmez.

