Şanlıurfa’da Doğalgaz Patlaması

Bahçelievler mahallesinde 7 katlı binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patladı. İlk tespitlere göre 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa merkezindeki Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Sebebinin henüz belirlenemediği doğalgaz patlamasının etkisiyle binada hasar oluştu.

Sağlık ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken yapılan ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

