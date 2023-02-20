Türkiye

Şanlıurfa’da Doğalgaz Patlaması

Şanlıurfa'da 7 katlı bir binanın girişinde faaliyet gösteren iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

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Bahçelievler mahallesinde 7 katlı binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patladı. İlk tespitlere göre 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa merkezindeki Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Sebebinin henüz belirlenemediği doğalgaz patlamasının etkisiyle binada hasar oluştu.

Sağlık ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken yapılan ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

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