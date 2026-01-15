Talisca: Ben Rivaldo’yum!

Talisca: Fenerbahçe’de birkaç yıl daha

Fenerbahçe‘nin Türkiye Kupası C Grubu’nda Beyoğlu Yeniçarşı’yı 1-0 yendiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 27 maçta 15 gol, 3 asistle takımın en formda ismi olan 31 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

“Şu an için Brezilya’ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya’ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe’de kalacağım, Türkiye’de çok mutluyum.”

“Bugün bana hep Corinthians’ta oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe’de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım.”

“Beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo’ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii…”

“Benfica’da, Brezilya’da kazandığımın neredeyse aynısını kazanıyordum. Çin’e gitmek, ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı. Sadece kariyerimi düşünseydim, Manchester United’a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Bunu kimseye söylemedim, birçok kişi bana karşı çıktı, ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum.”

