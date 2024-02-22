6 Şubat depremlerinde ilk mahkeme kararı
Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 buçuk ay hapis cezası verildi. Bu, 6 şubat 2023 depremleriyle ilgili ilk mahkeme kararı niteliğinde.
6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa’da çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı.
Şanlıurfa’da 34 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı müteahhidinin yargılandığı davada karar verildi. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer’in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.
Mağdur avukatları sanık Müslüm Demirer hakkında üst sınırdan ceza talep ederken sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.
Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Apartmanın yapımında sorumluluğu bulunan 4 kişiden 3’ünün depremden önce hayatını kaybettiği öğrenildi. İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.