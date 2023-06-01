TBMM’de 3 Eşli Milletvekili!

Yıllar önce yapılan bir röportajda 4. eşe sıcak baktığını söyleyen Ali Yüksel, TBMM’de Cumhur İttifakı bünyesinde Yeniden Refah Partisi Konya milletvekili olarak görev yapacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, 4. evliliği de “hakkı” olarak değerlendirmişti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Medeni Kanun’u ihlal etmiş bir kişinin parlamentoya taşındığını belirterek “Bu şahıs değil 4, 34 tane de eş alabilir. Çünkü 2016’dan beri Anayasa’nın ihlal ve iptal edilen bir maddesi var. ‘Resmi nikâh olmadan, dini nikâh kıyılmaz’ maddesi vardı ve bu kaldırıldı. Burada bir suçlu var ise Türkiye’nin Medeni Kanunu’na aykırı hareket eden parlamento. Bu şahısın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunması hatadır, kusurdur, suçtur ve kadınlar adına ihlaldir” diye konuştu.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Birsen Baş Topaloğlu, gelişmenin endişe verici olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıldı. Şu an 6284 sayılı yasanın kaldırılması konuşuluyor, nafakanın kaldırılması, çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yıllardır gerçekleştirilmek istenen bir düşünce olarak bekliyor.”

Avukat Hülya Gülbahar, Yeniden Refah ve HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi ile Meclisin, tarihin en kadın düşmanı Meclis haline geldiğini iddia etti.

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