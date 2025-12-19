Konya’da korkunç akran zorbalığı

Konya’da kan donduran saldırı

Konya’da yaşanan ‘akran zorbalığı’ kan dondurdu. 13 yaşındaki Hasan Berat, futbol antrenmanı sonrasında arkadaşı tarafından korkunç bir saldırıya uğradı.

Konya’nın Meram ilçesinde 8 Aralık’ta 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat, kendisi ile aynı yaştan olan okul arkadaşı T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre T.F.’nin Hasan Berat’ın bacağına taş atmasına Hasan tepki gösterdi. Hasan’ın tepkisi sonrasında eline yerden taş alan T.F., Hasan’ın kafasına vurup kaçtı.

Korkunç şiddet sonrasında 13 yaşındaki Hasan’ın kafasında derin yarıklar oluştu. Kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulan Hasan’ın beyin zarında yırtılma, kolunda da kilitlenmeler tespit edildi.

Hasan, yoğun bakım sonrası gözetim altında tutulurken Hasan’a saldıran arkadaşı T.F. ise 6 gün tutuklu kalıp cezaevinden çıktı. T.F. cezaevi çıkışı sosyal medya hesabından da ‘Baba tahliye’ paylaşımı yaptı.