Politika
ORC son anketini açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir
Anket firmalarından ORC Araştırma, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 2 gün kala İstanbul, Ankara ve İzmir için son anket sonuçlarını duyurdu.
ORC İstanbul anketine göre CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum’un yüzde 1.1 önünde görünüyor. Ankara ve İzmir’deki anket sonuçlarına göre CHP adayları rahat durumda.
ORC İstanbul anketi sonuçları;
- Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 42,4
- Murat Kurum (AKP): Yüzde 41.3
- Mehmet Altınöz (YRP) Yüzde 3.6
- Meral Danış Beştaş / Murat Çepni (DEM): Yüzde 3.5
- Buğra Kavuncu (İP): Yüzde 3.3
- Azmi Karamahmutoğlu (ZP): Yüzde 2.7
- Birol Aydın (SP): Yüzde 1.2
- Diğer: Yüzde 2
ORC Ankara anketi sonuçları;
- Mansur Yavaş (CHP): Yüzde 51.5
- Turgut Altınok (AKP): Yüzde 36.2
- Cengiz Topel Yıldırım (İP): Yüzde 3.9
- Suat Kılıç (YRP): Yüzde 2.6
- Gültan Kışanak (DEM): Yüzde 2.1
- Hüseyin Bartu Soral (ZP): Yüzde 2
- Diğer: Yüzde 1.7
ORC İzmir anketi sonuçları;
- Cemil Tugay (CHP): Yüzde 44.9
- Hamza Dağ (AKP): Yüzde 36.2
- Ümit Özlale (İP): Yüzde 10.6
- Akın Birdal (DEM): Yüzde 3.8
- Diğer: Yüzde 4.5
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