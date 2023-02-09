Yıkılan Yeni Binaların Müteahhidi Konuştu: Benim Binam mı Mesele?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhiti Servet Altaş, “Bana binayı soramazsınız” dedi.

Sözcü gazetesinden Derin Bilici Göçmen’in haberine göre, en çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay’da 2019’da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City’nin müteahhiti Servet Altaş, yeni yapılan binanın yıkılmasını soran muhabire tepki göstererek şunları söyledi:

“Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız.”

Sosyal medya hesaplarına da erişilemeyen Servet Altaş’ın sahibi olduğu Ser-Al İnşaat’ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı’na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

Fuat Oktay: “Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı.”

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