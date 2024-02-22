Özgür Özel: Lütfü Savaş en iyi aday!

Özgür Özel, Lütfü Savaş’ın Hatay adaylığından çekilmemesiyle ilgili olarak “Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş, CHP’nin gösterebileceği en iyi aday” ifadelerini kullandı.

Halk TV’deki ‘Yeni Bir Sabah’ programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili de konuştu.

Özel, Lütfü Savaş’ın adaylığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Ben Hatay’da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay’da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay’ın bir travmasına anlayış gösteriyoruz.

Hatay’ın duyguları var, siyaset bu duyguları yok etme işi de değil bu duyguları yok sayma işi de değil.

Memleketim Manisa’da 1 anket yaptık, Hatay’da 5 anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama Manisa’ya 1 heyet yolladık, İzmir’e 1 heyet yolladık, Hatay’a 3 farklı heyet yolladık. 4’üncüsünde hepsini Genel Merkez’de ağırladık.

Hatay Büyükşehir, Türkiye’de Hatay’ı aşan bir noktaya geldi.

Kendisi de depremzede olan Belediye Başkanımız, depremin ilk günlerinde yaşadığı travma, bir mikrofona bir söz söylemiş, büyüdü bazı laflar.

Hatay’da yüzde 20-30 alabiliyorken, iki dönemdir kazanan, önemli bir mücadele veren bir Belediye Başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş, CHP’nin gösterebileceği en iyi aday.”

Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Lütfü Savaş doğru aday gözüküyor. Ama başka bir tartışma var. En nihayetinde biz Lütfü Savaş’ı, 17 Ocak’ta adaylaştırdık.

Üstünden geçen zamanda gördüğümüz tartışmalar oldu. Son gün 1 anket daha yapacağız dedik. Anket yaptık, Lütfü Bey’in anketlerini de aldık.

Parti tarihinde olan ilk kez olan bir şeydir. Bütün ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları, il başkanı, Hatay’la ilgili gece 02.30’da milletvekilimizin fikrini aldık.

Ankette Lütfü Savaş, eski milletvekilleri Lütfü Savaş, milletvekillerimiz Lütfü Savaş ve örgüt istisnasız ‘Bu seçimi Lütfü Bey’le alırız.

Şu gerçeği görüyorum; neredeyse yüzde 20’lik kendiliğinden bir destekten mahrum olduğumuz görüyorum. Ancak oy oranında da bir artış bekliyorum, elimizdeki belediyelerin tamamını tutmak ve üstüne yenilerini tutmak istiyoruz. İlk akla gelen Bursa.

“İzmir’de seçimi kaybetme riski var mı?” sorusuna yanıt veren Özel, “Hayır. İzmir, CHP’nin amiral gemisi olan bir yer. İzmir değişim istiyor. İzmir notu en kıt seçmen. Çünkü çok haklılar. Yıllardır partiyi sırtında taşıyor seçmen. İzmir bir değişim istiyordu, biz bunu gerçekleştirdik” diye konuştu.

TİP Hatay adayı Gökhan Zan: Lütfü Savaş çekilsin