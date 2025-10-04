8 Ekim’de Rumeli’den Anavatana Uzanan Büyük Göçler Anılacak

Rumeli’den Anadolu’ya uzanan göç yollarında hayatını kaybeden binlerce insan, 8 Ekim’de İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenecek anlamlı bir törenle anılacak. Balkan göçlerinin Türkiye’nin kültürel belleğinde taşıdığı derin izleri yaşatmayı amaçlayan etkinlik, saat 12.00’de Balkan Şehirleri Parkı’ndaki Barış Ağacı Anıtı’nda başlayacak. Katılımcılar, geçmişin acısını, dayanışmasını ve umudunu temsil eden bu buluşmada bir kez daha “Biz Rumeliyiz” diyerek bir araya gelecek.

Rumeli’den anavatana uzanan sessiz göçün hatırası

Program kapsamında saat 12.00’de başlayacak anma töreninde katılımcılar karşılama ve toplanmanın ardından saygı duruşunda bulunacak. Dua ve kısa konuşmaların ardından, göç hikâyeleri paylaşılacak, toplu hatıra fotoğrafı çekilecek. Etkinlik, 13.00’te sona erecek.

Katılımcılar, yanlarında bir karanfil getirerek göç yollarında yaşamını yitirenleri anabilecek, dileyenler kendi aile büyüklerinden duydukları göç hikâyelerini paylaşabilecek. Etkinlikte, Rumeli kimliğini, dayanışma ruhunu ve geçmişle bağları diri tutmanın önemi bir kez daha vurgulanacak.

“Geçmişin acısı, geleceğin umudu”

Anma etkinliği, Rumeli göçmenlerinin ortak belleğini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenleniyor. Organizatörler, bu buluşmayı “geçmişin acısını onurla hatırlayan, geleceğe barış mesajı taşıyan bir sessiz çağrı” olarak tanımlıyor.

Toplumsal dayanışma ve kültürel hafıza vurgusuyla öne çıkan etkinlik, aynı zamanda farklı kuşakları bir araya getiren bir buluşma niteliği taşıyor.

Etkinlik bilgileri

Yer: Balkan Şehirleri Parkı – Barış Ağacı Anıtı, Zeytinburnu

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 12:00

