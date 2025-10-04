Ianis Hagi babası gibi

Ianis Hagi’den tarihi performans

Trendyol Süper Lig‘de Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Turuncu-yeşillilerin kadrosuna kattığı, Galatasaray‘ın efsanesi Gheorghe Hagi’nin oğlu, Ianis Hagi 14. dakikada babası gibi çok uzaktan efsane bir frikik golüyle skoru 1-0 yaptı. 66’da Zuzek skora dengeyi getirirken 69’da Hagi’nin asistinde Güney Koreli Hwang, Alanyaspor’u yeniden üstünlüğe taşıdı. 76’da Mbaye Niang penaltıdan skoru 2-2’ye getirdi.

2-2

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener, Özgür Yankaya (VAR)

GOLLER: Zuzek (Dk. 66), Niang (Dk. 76 pen.) / Ianis Hagi (Dk. 14), Hwang (Djk. 69)

SARI KARTLAR: Niang, Thalisson / Ümit Akdağ, Nuno Lima, Ianis Hagi

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan – Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek (Dk. 88 Samed), Abdurrahim – Göktan (Dk. 81 Csoboth), Oğulcan, Dele Bashiru (Dk. 81 Sinan), Onyekuru (Dk. 46 Metehan) – Niang

ALANYASPOR: Ertuğrul – Lima, Aliti, Ümit – Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Makouta (Dk. 83 Janvier), Maestro, Yusuf – İbrahim Kaya (Dk. 82 Güven Yalçın), Ianis Hagi (Dk. 77 Meschack) – Mounie