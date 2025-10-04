Soros’un vakfına terör soruşturması

ABD’de Donald Trump yönetimi, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Open Society Foundations (OSF) hakkında “terörizm ve organize suç” soruşturması başlatmayı değerlendiriyor.

New York Times’ın haberine göre Adalet Bakanlığı, bölge savcılarına OSF’yi araştırma talimatı verdi. Aynı gün Beyaz Saray, kolluk kuvvetlerine “yerli terörle bağlantılı ağların kökünü kazıyın” şeklinde kapsamlı bir genelge gönderdi.

OSF, suçlamaları “tamamen siyasi saldırı” olarak nitelendirdi:

“Open Society Foundations terörü açık biçimde kınar; hiçbir şekilde terör eylemlerini desteklemez. Faaliyetlerimiz barışçıldır ve yasalara uygundur. Bu adımlar, yönetimin hoşlanmadığı fikirleri susturmak ve ifade özgürlüğünü baltalamak için atılmış politik hamlelerdir.”

200 vakıftan ortak tepki

ABD’nin önde gelen yardım kuruluşları — aralarında Ford, MacArthur, Packard ve Rockefeller vakıflarının da bulunduğu yaklaşık 200 kuruluş — ortak bir mektupla hükümete tepki gösterdi.

Mektupta, “Siyasi şiddet bahanesiyle sivil toplumu hedef almak, ifade özgürlüğüne ve bağış özgürlüğüne yönelmiş bir tehdittir” denildi.

Ulusal Sivil Toplumlar Konseyi Başkanı Diane Yentel, “501(c)(3) statüsündeki hayır kurumlarını siyasi şiddetle ilişkilendirecek hiçbir kanıt yok” diyerek suçlamaların temelsiz olduğunu vurguladı.

“Bu sadece Soros değil, Amerika’nın demokrasisi eriyor”

OSF Başkanı Binaifer Nowrojee, son gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu mesele George Soros’la ilgili değil. Bu, Amerika’nın demokrasisini yavaş yavaş kaybetmeye başlamasıyla ilgili. Dünyanın başka yerlerinde gördüğümüz sürecin aynısı burada da yaşanıyor.”

Trump yönetiminin açıklamalarında ayrıca LinkedIn’in kurucularından Reid Hoffman da “sol terörüne destek vermekle” suçlandı. Hoffman iddialara yanıt vermezken, birçok sivil toplum örgütü OSF’ye destek mesajı yayımladı.

Bağış özgürlüğü tartışması büyüyor

Packard Vakfı CEO’su Nancy Lindborg, New York’taki BM Genel Kurulu haftasında yaptığı konuşmada, “Bağış yapma özgürlüğü, Amerikan demokrasisinin özüdür. Bugün bu özgürlük tehdit altında” dedi.

Lindborg, ABD’nin son dönemde “toplumsal çözülme, kurumlara güvensizlik ve ekonomik eşitsizlik” sarmalına girdiğini belirtti.

Bağışçılardan dayanışma çağrısı

Saldırılara karşı birleşen sivil toplum kuruluşları, “İfade özgürlüğünü, sivil dayanışmayı ve demokrasiyi savunmak için birlikte hareket etmeliyiz” çağrısı yaptı.

ABD’deki dini kuruluşlar da sürece tepki gösterdi. Interfaith Alliance Başkanı Paul Raushenbush, “Bu, özgür düşünceye yönelik bir susturma girişimidir. Her kesimden insanın bu tehlikeyi fark etmesi gerekiyor” dedi.

