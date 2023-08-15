Aslında utangaç bir yağmur ormanı canlısı olan cassowary birçok kişi tarafından “dünyanın en tehlikeli kuşu” olarak kabul edilir.

Peki cassowary kuşu neden bu kötü üne sahip?

Cassowary’ler, Yeni Gine, Avustralya ve çevredeki Pasifik Adaları’nda bulunan renkli, uçamayan kuşlardır. Yağmur ormanlarında gözlerden uzak yaşarlar ve herhangi bir temastan çekinirler.

Latince ismi Casuarius, Türkçede kullanımı tepeli devekuşu olan Cassowary “dünyanın en tehlikeli kuşu” olarak kabul edilir ve hatta bazıları tarafından “katil kuş” olarak anılır.

Cassowary neden dünyanın en tehlikeli kuşu olmakla ünlü?

2019’da ABD’nin Florida eyaletinde bir adam, gizli tuttuğu bir cassowary tarafından saldırıya uğradı. İddialara göre adam cassowary’nin muhafazasından bir yumurta çıkarmaya çalışmıştı.

Bu, cassowary’lerin neden tehlikeli kabul edildiğine dair ilk ipucu. Genellikle dört yumurtadan oluşan yuvalarını hararetle savunurlar. Ancak bu olaydan önce bile cassowary “katil kuş” olarak biliniyordu.

1926’da Avustralya’da bir çocuğun cassowary’ye saldırdığı bir vaka bildirildi.

Cassowary daha sonra kendini savunmaya başladı ve bu maalesef çocuk için ölümle sonuçlandı. 1.8 metreye kadar uzayabilen ve 70 kilo ağırlığa sahip olan kuşun, 10 santimetreye varan pençeleri olan büyük, üç parmaklı ayakları vardır.

Ek olarak, tüm cassowary’lerin çok uzun ve güçlü bacakları vardır, bu bacaklarla 50 km / s hıza ulaşabilirler ve ayrıca etkili bir şekilde tekme atabilirler.

Guinnes Rekorlar Kitabına Göre Dünyanın En Tehlikeli Kuşu

Aralarında 93 yıl bulunan bu iki saldırı insanlarda öyle bir etki yarattı ki Guinness Rekorlar Kitabı’na bile girdi.

Orada artık “dünyanın en tehlikeli kuşu” olarak kabul ediliyor. Ancak, teyit edilen iki olay, cassowary’yi dünyanın en ölümcül hayvanları arasına sokmak için yeterli değil.

Bununla birlikte, tehlikeli bir hayvan olarak ününü kaybetmiştir ki bu, ratitlerin yaşam tarzı ele alındığında daha da şaşırtıcıdır.

Cassowary’ler oldukça utangaç yağmur ormanı sakinleri

Cassowary’ler oldukça savunmacıdır, özellikle uzun pençeleri üreme sırasında onları rahatsız eden, onlara saldıran veya onlara çok yaklaşan bir kişiyi ciddi şekilde yaralayabilir.

Bununla birlikte, son yüz yılda bir cassowary’nin insanları öldürecek kadar ağır yaraladığı iki iyi bilinen vakanın, “katil kuş” unvanını hak etmesi için gerçekten yeterli olup olmadığına karar vermek zordur.

Cassowary türleri aslında çok utangaçtır ve genellikle insanlar yaşam alanlarına yaklaştığında kaçarlar.

Yeni Gine’de ve Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunurlar. Şimdiye kadar bilinen üç tür var: Miğferli cassowary, orta rakımları tercih ettiği için tropikal yağmur ormanlarında en yaygın görülen türdür.

Bennettkasowar ve Einlappenkasowar daha küçük dağılım alanlarına sahiptir ve daha yüksek rakımların yanı sıra alçak rakımları da tercih eder. Farklı türler genellikle başlarındaki farklı zengin renkler ve farklı armalarla birbirinden ayrılır.

Güçlü ratit türlerinin gövdesi genellikle tekdüze siyahtır.

Aslında cassowary, içinde yaşadığı yağmur ormanları için de son derece önemlidir. Çünkü ağırlıklı olarak meyve ve tohumlarla beslenir ve dışkılarıyla ormanın her yerine dağıtarak verimli hale getirir.

Her gün kat ettiği kilometrelerce yol nedeniyle yağmur ormanlarında bahçıvanlık yapıyor. Diğer türlerin de yararlandığı, tabiri caizse sürekli olarak yeni ağaçlar ve çalılar “diker”.

Bazen cassowaryler böcekleri, küçük memelileri, leşleri de yerler.

Doğal Yaşam Alanları Küçülüyor

Yağmur ormanları küçüldükçe cassowary de doğal yaşam alanını giderek daha fazla kaybediyor. Araştırmacılar, gerçekten tehlikede olup olmadıklarını ancak tahmin edebiliyorlar çünkü hayvanlar o kadar utangaç ki onları çok sık göremiyorsunuz.

Cassowaryler, Etçil Dinozorların Yakın Akrabaları

Devekuşu gibi cassowary’ler de paleognatik olarak sınıflandırılır. Bu, uçan dinozorlar ve velociraptor ile nispeten yakından ilişkili olan ilkel çene kuşu ailesindeki gagalarına göre sınıflandırıldıkları anlamına gelir.

2017’de kanatları olan ve yırtıcı kuşlara benzeyen bir dinozor da tanımlandı. Bu, araştırmacılara miğferli cassowary’nin armasını (kafasının üzerindeki çıkıntı) hatırlattı ve türler arasındaki bağlantıyı temsil ediyor olabilir.

Başka bir çalışmada bilim adamları bu tarağı daha yakından incelediler. Çünkü cassowary’nin tarağını insanları öldürmek için kullanacağına dair bir söylenti de vardı.

Diğer teoriler, yağmur ormanlarındaki hayvanların ağaçlara çarpması durumunda baş koruması olduğunu söylüyordu. Ancak 2019 yılında Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma da buna ışık tutuyor.

Aslında Cassowaryler, vücut ısısını düzenlemek için armalarını kullanır.

Tropikal dağılım alanlarında ve siyah tüylerinde hayvanların aşırı ısınmaması için bu gereklidir. Aslında benzer yapılar dinozorlardaki hörgüçlerde de bulunabilir. Ancak bu, modern kuşlar için de geçerlidir.

Ama belki de cassowary’lerin özel tüyleri, soyu tükenmiş ilkel hayvanlarla olan yakın ilişkileri hakkında da bilgi veriyor. Bunlar, onları diğer tüm ilkel çeneli kuşlardan ayıran ve dinozorlarla doğrudan bir ilişki olduğunu düşündüren bir parlaklığa sahiptir.

Diğer kuşlar gibi parlaklık yaratmak için keratin katmanları kullanmak yerine, cassowary’lerin tüylerinin boru şeklindeki gövdelerinde benzersiz bir özelliği vardır. Tüylerin siyah görünmesini sağlayan ömelanin oradadır.

Bu, ışığın yansımasını önleyen özel melanozomlara (pigment depolama hücreleri) bağlıdır. Aynı zamanda, bu süreç daha yüksek aynasal yansımaya yol açar ve cassowary’lerin tüylerini özellikle parlak hale getirir.

Cassowary ne zaman gerçekten tehlikeli hale gelir?

Cassowary dahil birçok kuş, öncelikle yuvasını korur.

Yumurtaları bıraktıktan sonra erkek tarafından yaklaşık 50 gün kuluçkaya yatırılırlar ve erkek daha sonra yavruların yetiştirilmesiyle de ilgilenir.

Cassowary’lerin büyüleyici hayvanlar olmasına rağmen pençeleri ve hızları nedeniyle potansiyel olarak tehlikeli olabileceklerini not etmek önemlidir.

Özellikle onlar veya çocukları kendilerini tehdit altında veya köşeye sıkıştırılmış hissettiklerinde tehlikeli olabilirler. Bu nedenle, Yeni Gine veya Avustralya’daki doğal ortamlarında onlarla karşılaşma olasılığı düşük olsa da onları kızdırmak veya kışkırtmak için hiçbir girişimde bulunulmamalıdır.

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