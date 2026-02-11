Erdoğan’dan Yunanistan mesajı: Diyalog kanalları açık tutulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği başlıkları masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan’ın iki NATO müttefiki ve komşu ülke olarak sorunları diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözebileceğini ifade etti.

Ege ve Doğu Akdeniz gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumların açık şekilde ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun.”

Erdoğan, iki ülke arasında 2023’ten bu yana sağlanan ivmenin sorunların çözümüne de katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Erdoğan: Ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. İş konseylerinin de bir araya gelerek yeni fırsatları değerlendirdiğini belirten Erdoğan, üst düzey temasların ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.

Azınlıklar ve güvenlik konuları ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerin de paylaşıldığını aktararak, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarına ilişkin beklentileri de gündeme getirdiklerini söyledi.

Bölgesel gelişmeler de değerlendirildi

Erdoğan, görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, Filistin meselesi ve Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığını belirterek, Orta Doğu’da kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

“(Yunanistan ile) İki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum.”

Miçotakis: Diyalog önemli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise toplantıların iyi komşuluk ilişkilerinin önemini gösterdiğini belirterek, iki ülke arasında siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler temelinde ilişkilerin geliştirildiğini söyledi.

Miçotakis, ticaret, göç, vize uygulamaları ve bölgesel gelişmelerin de görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

