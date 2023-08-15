Akdeniz Tropikal Hale Geliyor

İspanyol araştırmacıların her gün denizden su örnekleri alarak yaptığı araştırmalara göre Akdeniz’de her yıl artan sıcaklıkların sonucu olarak Akdeniz tropikal hale gelecek.

İspanyol Oşinografi Enstitüsü’nden araştırmacılar her sabah kovalarla sahile gidiyor. Laboratuvar için su örnekleri alıyorlar, pH değerini ve mikroorganizma sayısını analiz ediyorlar.

Endülüs’teki Fuengirola sahilinde bu sabah termometre 23 dereceyi gösteriyor. Bir çalışan, “Şu anda beklenenden bir derece daha fazla” diyor. Ama bu yarın farklı olabilir.

Son 40 yıldaki ölçümler bariz bir şekilde yükselen sıcaklıkları gösteriyor.

Enstitü bilim adamı Manuel Vargas, “Şu anda Akdeniz’in güneyindeki sıcaklığın bu yüzyılda iki derece artacağını varsayıyoruz. Kuzey Akdeniz’de yaklaşık dört derece. Akdeniz tropikal hale gelecek” diyor.

Bu haftalarda, araştırmacılar bir deniz ısı dalgası gözlemliyorlar. İspanya kıyılarındaki Akdeniz, 1981’den 2012’ye kadar olan döneme göre yaklaşık dört derece daha sıcak.

Cezayir ve İtalya kıyılarında su yer yer beş derece daha sıcak. IPCC, Akdeniz’i “iklim değişikliğinin en sıcak noktası” olarak tanımlıyor.

Akdeniz: Süngerler, mercanlar ve yosunlar ölüyor

Geçen yıl deniz normalden çok daha sıcaktı. Bunun sonuçları var. İspanyol araştırmacılar süngerlerin, mercanların ve deniz yosunlarının kitlesel olarak yok olduğunu gözlemlediler.

Deniz çayırının iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için bir umut ışığı olduğu göz önüne alındığında, bu özellikle önemlidir.

Çalışmalar, deniz yosununun karadaki ormanlardan yaklaşık iki kat daha fazla CO2 depolayabildiğini gösteriyor.

Akdeniz’in suları ısındıkça hayvanlar alemi de değişiyor. Zehirli aslan balığı gibi bazı denizanası türleri ve tropikal balıklar kendilerini özellikle rahat hissediyor gibi görünüyor.

Muhtemelen Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e giren bu tür, burada neredeyse hiç doğal düşmana sahip değil ve şu anda yerli türlerin yerini alıyor.

İspanyol Oşinografi Enstitüsü’nden Manuel Vargas açıklıyor: Akdeniz ekosisteminin iklim koşullarına uyum sağlamak için binlerce yılı oldu. Şimdi sadece 100 veya 150 yılda bir değişiklik olacak. Bazı türler hayatta kalamaz. Biyolojik çeşitliliği kaybediyoruz.”

Fırtına tehlikesi artıyor

Meteorologlar ayrıca yüksek su sıcaklıklarından endişe duyuyorlar.

Temmuz ayı sonunda Akdeniz’in ortalama yüzey sıcaklığı 28,7 derece oldu.

Bu kadar yüksek bir değer daha önce hiç ölçülmemişti. Normalden daha fazla su buharlaşır ve fırtına riski artar.

Meteorolog Karsten Schwanke beklenen fırtınalarla ilgili şunları söylüyor:

“Bu yüksek su sıcaklıkları nedeniyle, Ağustos ayının başında zaten çok büyük fırtınalar gördük. Slovenya ve güney Avusturya’daki sellerle birlikte. Özellikle de Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde daha fazla fırtına olacağını varsaymalıyız. Sonbahar aylarında daha da artacak.”

Geçen hafta İspanya’da yine sıcaklık rekorları kırıldı. Akdeniz’de İspanya’nın Valensiya kentinde hava 46.8 derece sıcaktı. Eski rekor, üç dereceden fazla aşıldı.

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