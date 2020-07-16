Güneyli Plajı Muhtar Tarafından Esnafa Kiralandı!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli sahilinde Çanakkale’de Güneyli sahilinde halka açık olan Güneyli Plajı ‘nın muhtar tarafından ihaleyle özel şirketlere kiralandığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim’in haberine göre halk plajının büyük bölümü muhtar tarafından esnafa kiralandı ve plaj ücretli hale getirildi.

Gazeteye konuşan Filiz Yılmaz, plajın eski haline dönmesi için imza topladıklarını ve dilekçeyi Gelibolu Kaymakamlığı’na götürdüklerini ancak kaymakamdan “Ben orayı muhtara devrettim, o ilgileniyor. Zaten orada bu tür bir gelişmenin olması gerekliydi” yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Yılmaz şunları söyledi:

“40 yıldır buradayız fakat şu an tamamen parsellenmiş şekilde. Kamelyalar kurulmuş, bariyerler çekilmiş yani bizim girecek hiçbir yerimiz yok. Ve girmeye kalktığımızda da ücret ödeme zorunluluğumuz var. Çocukların pusetlerini dahi geçirecek yer yok. ‘Çeker misiniz?’ diye söylediğimiz zaman da ‘Biz buraya ücret ödedik, istersek bariyer çekeriz. Sizden de ücret alırız, geçemezsiniz’ şeklinde diklenmeler de oluyor. Şu an inanın sahilde oturmaya yer yok. Korona ne oldu, pandemi ne oldu? İnsanlar iç içe. Gelibolu Belediye Başkanı da çok uğraştı bu konuda ama engel olamadı. Haziranda belediye başkanı burayla ilgilendi, bütün şezlongları toplattırdı. Mustafa Özacar, ‘Şemsiyeler kalabilir, insanlar şemsiyelerden faydalansınlar ama şezlonglar kalkacak’ dedi ve şezlonglar gitti. Fakat bu olay, ihale söz konusu olunca başkanın haberi bile olmamış aldığım duyumlara göre. Başkanın haberi olmadan kaymakam bu işi muhtara vermiş.”

Güneyli Plajı Nerede?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’ndeki plaj Saros körfezinin en popüler plajları arasında yer alıyor. İstanbul’a yaklaşık 250 kilometre mesafede olduğu için özellikle hafta sonları halkın yoğun ilgi gösterdiği Güneyli plajına araçla 3 saatte gitmek mümkün.

İstanbul-Çanakkale yolunda Gelibolu’ya 10 kilometre kala sağda Güneyli Köyü tabelasını göreceksiniz. Köyün içinden yaklaşık 10 dakikalık bir mesafeyi aştıktan sonra Güneyli Plajı karşınızda.

Güneyli plajı denizi sakin ve sığ olmasıyla özellikle çocuklu aileler tarafından da büyük ilgi görüyor. Plaj hafta sonları epey kalabalık olabiliyor. Bu yüzden Güneyli köyü çevresinde biraz gezdiğinizde çok daha sakin bir plaj veya koy bulmanız mümkün.