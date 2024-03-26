Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu çöktü

ABD’nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

Francis Scott Key Köprüsü’ne kargı gemisi çarptı

X’te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü’ne çıkan tüm yolların çift taraflı olarak trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesinin ardından olağanüstü hal

ABD’nin Maryland eyaleti valisi Wes Moore, Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesini takiben olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Maryland Valisi Wes Moore’un sözcüsü Carter Elliott tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Francis Scott Key Köprüsü’nün çöküşünün ardından acil durum personeli olay yerinde olduğundan ofisim ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski ve Baltimore İtfaiye Departmanı ile yakın iletişim halindedir.

Burada, Maryland’de Olağanüstü Hal ilan ettim ve Biden Yönetiminden gelen federal kaynakları hızlı bir şekilde dağıtmak için kurumlar arası bir ekiple çalışıyoruz. Olaya karışanları kurtarmak için çaba gösteren ve herkesin güvenliği için dua eden cesur erkek ve kadınlara müteşekkiriz.

Bu trajediyi değerlendirmeye ve müdahale etmeye devam ederken, kurtarma çalışmalarını yürüten federal, eyalet ve yerel kuruluşlarla yakın temas halinde olacağız.”

ABD’de 2023 yılında başlayan işten çıkarma dalgası aynı hızla devam ediyor. Son olarak bu dalgaya dünyaca ünlü firmalar da katıldı.

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