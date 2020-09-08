Mekanlarda Müzik Yayınına Virüs Yasağı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu gece saat 12’den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Müzik yayını yasağının virüsle mücadelede ne gibi bir etki yaratacağı merak konusu oldu.