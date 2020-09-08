AKP Milletvekilinden Akit Gazetesine: “Paçavra”

MHP ile AKİT arasında başlayan gerginlik devam ederken Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP’den de ilk kez Akit gazetesine sert tepki geldi.

İstanbul Milletvekili Tuba Durgut yaptığı paylaşımla Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’na sert tepki gösterdi. Durgut, AKİT yazı işleri Müdürü ve köşe yazarı Ali Karahasanoğlu’nun çocuk tacizi nedeniyle tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ı savunan yazısına isyan etti. Yazıdan bir bölüm paylaşan Durgut şu ifadeleri kullandı:

“İnsaniyetten, İslamiyetten, ahlaktan ve vicdandan birazcık nasibi olan herkesin bütün hücreleriyle isyan edeceği , lanetliyeceği bir olayı ne kadar da empatik bir dille nasıl da büyük bir anlayışla ve soğukkanlılıkla kaleme almış bay yazar(!). Büyük bir camianın namuslu kadınlarına fahişe demekte bir beis görmeyen paçavranın yazarı , esfeli safiline inmiş ahlaksız, sapık tecavüzcüye ise şımarık demekle iktifa ediyor!”