Kapıkule’de dönüş yoğunluğu

Tatil ve ziyaretlerini tamamlayan gurbetçiler, en çok Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanarak Avrupa’ya dönüyor. Sınırda gümrük işlemlerini tamamlayan gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

“Trabzon çok güzel, İstanbul’umuz çok güzel”

Almanya’ya dönen Faruk Kuduban, 45 yıldır gurbette yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Biz Türküz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye’ye gelmeye çalışıyoruz. Ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz. Trabzon çok güzel, İstanbul’umuz çok güzel. Tatilimi her zaman Türkiye’de geçiriyorum.”

“Kalbimiz Türkiye’de kalıyor”

Danimarka’ya ailesiyle dönen Ramadan Yaman, dönüş yolunun her zaman hüzünlü geçtiğini anlattı:

“Gurbette yaşamak çok farklı bir duygu. Vücudun orada ama kalbin burada. 11 ay sabırsızlıkla Türkiye’ye gelmek için bekliyoruz. Gelirken heyecan, dönerken burukluk yaşıyoruz. Danimarka’ya dönünce asker gibi tekrar gün sayıyoruz.”

“10 yıl sonra tamamen döneceğim”

Almanya’ya dönen Yeter Yavuz da benzer duygularla memleketinden ayrıldığını dile getirerek, “Türkiye’den dönerken burukluk yaşıyoruz. Ama 10 yıl sonra tamamen ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

