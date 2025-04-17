Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP’ye yarın kayyum atanacak” ifadelerine yer veren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dün gece resmî soruşturma başlatıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı’nın paylaşımının kamuoyunu yanıltıcı bilgiyle yönlendirdiği gerekçesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından işlem başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’a gönderilen talimatla birlikte Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Henüz duruşması dahi görülmemiş bir dava üzerinden kayyum atanacağı yönünde yapılan paylaşımlar gerçek dışıdır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olan tüm kişi ve paylaşımların hukuki sorumluluk taşıdığını hatırlattı. Altun, gazetecilerin doğru ve teyit edilmiş bilgileri kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekti.

Kararın ardından Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

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