Macron’dan Musk’a “aşırı sübvansiyon” çıkışı

Belçika’nın Anvers kentinde düzenlenen bir sanayi zirvesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için ortak borçlanma dâhil güçlü kamu yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Macron, konuşmasında Elon Musk’ın Starlink projesine sağlanan devlet desteklerini örnek göstererek tartışma başlattı.

Macron: Musk aşırı sübvanse edilmiş biri

Macron konuşmasında, ABD’de özel sektörün güçlü görünmesine rağmen kamu kaynaklarının önemli rol oynadığını vurgulayarak, “ABD’ye bakarsanız çok fazla özel para görürsünüz… Ama aynı zamanda çok fazla kamu parası da vardır.” dedi.

Starlink örneğine değinen Macron, “Herkes Starlink’e hayran… Ama gerçekçi bakarsanız Bay Musk muhtemelen Amerikan vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını cebine koymuş, dünyada en fazla sübvanse edilmiş kişilerden biridir.” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak için “Avrupa’dan al” yaklaşımını savundu ve bunun kısmen Avrupa Birliği’nin ortak borçlanmasıyla finanse edilmesi gerektiğini söyledi.

Musk’tan yanıt: Avrupa daha fazla sübvanse ediyor

Macron’un açıklamalarına Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Musk, Tesla ve SpaceX’in aldığı tüm kamu desteklerinin toplam şirket değerinin yaklaşık yüzde 1’i seviyesinde olduğunu belirterek, “Buna karşılık ABD ve Avrupa’daki büyük havacılık şirketlerinin aldığı devlet parası, şirket değerlerinin yüzde 100’ünü aşıyor.” dedi.

Macron’un Avrupa’nın ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için daha fazla ortak borçlanmanın “tek yol” olduğu yönündeki değerlendirmesi de tartışmanın ekonomik boyutunu büyüttü.

