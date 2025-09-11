ABD’de enflasyon yükseldi: Fed faiz indirimi baskısı altında

AmerikaDünya

ABD’de ağustosta tüketici fiyatları yüzde 2,9 arttı, işsizlik başvuruları son dört yılın zirvesine çıktı. Fed, gelecek hafta faiz indirimi planlarken zıt sinyaller veren ekonomiyle karşı karşıya.

11/09/2025
ABD’de enflasyon ağustosta yeniden yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatlarındaki artış, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişle desteklenirken, işsizlik başvurularındaki sert artış ekonomik tabloyu daha da karmaşık hale getirdi. ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek hafta faiz oranını düşürmeye hazırlanırken, hem yüksek enflasyon hem de zayıflayan işgücü piyasası arasında denge kurmaya çalışıyor.

ABD’de Enflasyon yılın en yüksek seviyesinde

Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 2,9 artarak temmuzdaki yüzde 2,7 seviyesinin üzerine çıktı ve ocaktan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fed’in yüzde 2’lik hedefini aşan bu oran, çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 3,1’de sabit kalmasıyla birlikte fiyat baskılarının sürdüğünü gösterdi.

İşsizlik başvurularında sıçrama

İşsizlik oranı ağustosta yüzde 4,3’e yükselirken, işsizlik maaşı başvuruları 27 bin artışla 263 bine çıkarak son dört yılın zirvesine ulaştı. İşe alımların yavaşlaması ve işsizlikteki artış, Fed’in faiz indirimlerine gitmesini destekleyebilecek bir tablo yarattı.

Fiyat artışları hız kazandı

Aylık bazda fiyatlar temmuzdan ağustosa yüzde 0,4 arttı. Benzin fiyatları yüzde 1,9, market ürünleri yüzde 0,6, uçak biletleri yüzde 5,9, otel fiyatları yüzde 2,3 yükseldi. Kiralar da yüzde 0,4 artışla önceki aya göre daha hızlı yükseldi.

İşletmeler maliyet baskısı altında

Gıda ve hammadde fiyatlarındaki artış restoranlardan kozmetik devlerine kadar pek çok işletmeyi etkiliyor. Restoran sahipleri menü fiyatlarını artırmak zorunda kalırken, bazı markalar gümrük vergilerinden kaynaklı maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmaya başladı.

