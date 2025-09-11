Andre Onana’ya kral karşılama

Andre Onana: Her zaman hazırım

Trabzonspor‘un Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a satmasının ardından anlaşmaya vardığı Andre Onana, ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Manchester United’dan kiralanan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleciyi Trabzon‘da çok sayıda taraftar karşıladı. Tecrübeli file bekçisi, “Çok mutluyum. Gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma burada olmaktan çok mutluyum. Bu beni mutlu çok mutlu eden bir duygu. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmedin. İnsanların ilk andan itibaren evinizde hissettirmesi çok güzel bir duygu. Bende bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Her zaman hazırım. Hatta hazır olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabii ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de gücümüzün farkındayız. Aslında nasıl başladığından ziyade, nasıl bitiği önemli. Görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Çok iyi sonuçlandı zaten bende buradayım. Dolayısıyla çok çabuk geliştiğini söyleyebilirim. Şu an ligde oynayan oyuncularla da konuştum. Bunlar hem kulüp hakkında, hem takım hakkında hem de lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de bu…” ifadelerini kullandı.