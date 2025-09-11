İngiltere’de Epstein krizi: Starmer, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı

İngiltere hükümeti, Epstein ile geçmişte kurduğu ilişkilere dair yeni belgeler ortaya çıkan ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ı görevden aldı.

Avam Kamarası’nda konuşan Dışişleri Bakanı Stephen Doughty, Mandelson’ın 2000’li yıllarda Epstein’a gönderdiği e-postaların, “ilişkinin kapsamının atama sürecinde bilinenlerden çok farklı olduğunu” gösterdiğini açıkladı.

“Erken tahliye için mücadele et” mesajı gündemde

The Sun gazetesi, Mandelson’ın 2008’de reşit olmayan birinden fuhuş talebi nedeniyle 18 ay hapis cezası alan Epstein’a “erken tahliye için mücadele et” dediği e-postaları yayımladı.

Mandelson’ın mesajında “senin için dünyalar kadar değerim var” ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

Starmer karar değiştirdi

Başbakan Starmer, bir gün önce “Mandelson’a güvenim tam” açıklaması yapmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine görevden alma kararı aldı.

Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta Londra’ya yapacağı ziyaret öncesi hükümeti zor durumda bıraktı. Geçtiğimiz hafta Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da vergi hatası nedeniyle istifa etmişti.

Göreve geçici olarak Roscoe getirildi

Hükümet, Washington’daki görevi geçici olarak yürütmesi için kariyer diplomatı James Roscoe’yu atadı. Roscoe, daha önce merhum Kraliçe Elizabeth’in iletişim şefliğini yapmıştı.

“Karanlıklar Prensi” lakaplı Mandelson

Peter Mandelson daha önce 1998 ve 2001’de Tony Blair hükümetlerinde iki kez istifa etmiş, Avrupa Komiserliği ve Gordon Brown hükümetlerinde görev almıştı.

Sert siyasi manevralarıyla tanınan Mandelson’ın bu kez görevden alınması, Starmer’ın atama kararlarına yönelik eleştirileri daha da artırdı.

