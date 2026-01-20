Donald Trump, Macron’u rezil etti!

Donald Trump’ın yeni huyu özel mesajları yayınlamak

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada agresifliğine nezaketsizliği de kattı.

Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine gönderdiği özel mesajı paylaştı:

“Başkan Macron’dan Başkan Trump’a

“Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika şeyler yapabiliriz. Greenland’da (Grönland’da) ne yaptığını anlamıyorum.”

“Gelin büyük işler inşa etmeye çalışalım:

1. Davos’tan sonra Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kenar toplantıları için davet edebilirim.

2. ABD’ye geri dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte akşam yemeği yiyelim.

Emmanuel”

ABD Başkanı, Macron’un ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den gelen özel bir mesajı paylaştı:

“Sayın Başkan, sevgili Donald bugün Suriye’de başardıkların inanılmaz. Davos’taki medya görüşmelerimi oradaki, Gazze’deki ve Ukrayna’daki çalışmalarını öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgiler, Mark.”

Trump ile gazeteciler arasında Emmanuel Macron konusunda şu konuşma geçti:

Soru: Putin’i Barış Konseyi’ne davet ettiniz mi?

Trump: Evet. Davet edildi.

Soru: Macron’un Barış Konseyi’ne katılmayacağını söylemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Trump: Bunu mu söyledi? Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Eğer düşmanca davranırlarsa, şarapları ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyarım, o zaman katılır.

Trump’tan Emmanuel Macron’a bir tehdit daha – Video