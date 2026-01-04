Trump’tan Maduro’ya Türkiye teklifi!

ABD ile Venezuela arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD’nin Caracas’a girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Operasyon sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalanarak ABD’ye götürüldü. Yaşanan gelişme uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, operasyon öncesine ilişkin gündem olacak iddialar da peş peşe gelmeye başladı.

Trump’tan diplomatik hamle iddiası

ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump operasyon öncesinde Maduro’ya yönelik son bir diplomatik girişimde bulundu. Bu süreçte Maduro’nun, Venezuela petrolü karşılığında ABD’ye erişim teklif ettiği, Washington yönetiminin ise Maduro’dan ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü.

Türkiye seçeneği masaya geldi

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 23 Aralık’ta gündeme gelen planda Maduro’nun Türkiye’ye gitmesi seçeneği yer aldı. Ancak Maduro’nun bu teklifi reddettiği belirtilirken, bu gelişmenin ardından Washington’da “Maduro’nun ciddi olmadığı” yönünde bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Red kararının ardından operasyon

Söz konusu teklifin reddedilmesinin ardından ABD’nin askeri operasyon düğmesine bastığı ifade edildi. ABD güçleri, Venezuela’nın başkenti Caracas’a girerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakaladı ve ABD’ye götürdü

