Gazze’de İsrail hava saldırılarında 70 kişi hayatını kaybetti: Ateşkes anlaşması tehlikede

Gazze’de perşembe gecesi düzenlenen İsrail hava saldırılarında en az 70 kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinleri ve yetkililer, saldırıların, İsrail ve Hamas arasında 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için duyurulan ateşkes anlaşmasının hemen ardından gerçekleştiğini açıkladı.

6 Haftalık Ateşkes ve Esir Değişimi Planı

Çarşamba günü Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda taraflar arasında ateşkes ve esir değişimi anlaşması duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında, Gazze’deki İsrail kuvvetlerinin kademeli olarak çekilmesi ve altı haftalık bir ateşkes sürecinin başlaması planlanıyordu. Ayrıca Hamas’ın elindeki rehinelerin, İsrail’in gözaltında tuttuğu Filistinli mahkumlarla değişimi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için İsrail hükümetinin onayı beklenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas’ı son dakika talepleriyle anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail kabinesi ancak Hamas tüm anlaşma maddelerini kabul ettiğini bildirdiğinde toplanacaktır,” denildi.

Netanyahu ve Hamas Arasında Karşılıklı Suçlamalar

İsrail’in anlaşmayı resmileştirme sürecindeki gecikmesi, ateşkesin uygulanabilirliğini tartışmaya açtı. Netanyahu, Hamas’ın anlaşma hükümlerine uymadığını iddia ederken, Hamas yetkilileri anlaşmaya bağlı kaldıklarını vurguladı. Hamas’ın üst düzey yetkilisi İzzat el-Reşik, “Çarşamba günü duyurulan ateşkes anlaşmasına tamamen bağlıyız,” dedi.

Bölgede Endişeler Artıyor

Anlaşmanın planlandığı gibi pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor, ancak perşembe gecesi yaşanan can kayıpları ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, süreci zora sokuyor. Gazze’deki çatışmaların durması ve insani yardımın ulaştırılması için gözler, taraflar arasında devam eden müzakerelere çevrilmiş durumda.



Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Venedik Karnavalı 2025: Maskelerin ve Büyüleyici Tarihin Festivali Başlıyor